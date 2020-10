Auf den Spuren der römischen Steinarbeiter

Reichenbach.Das Felsenmeer in Reichenbach ist nicht nur ein beliebter Anlaufpunkt für Ausflügler und Touristen, die gerne wandern oder Motive für Erinnerungsfotos suchen. Es hat auch Geschichte konserviert, die aus erster Hand erlebt werden kann: An vielen der Steine arbeiteten im Zeitalter der Antike Handwerker der Römer, um die Felsbrocken zu Säulen und anderen Elementen ihrer Bauwerke zu machen.

Seit einiger Zeit ist eine Abhandlung über die Geschichte der römischen Steinarbeiten im Felsenmeer wieder in Lautertal erhältlich. 1876 hatten der ehemalige preußische Offizier Karl August von Cohausen und der Darmstädter Hofgerichtsadvokat Ernst Wörner das Werk „Römische Steinbrüche auf dem Felsberg an der Bergstraße in historischer und technischer Beziehung“ verfasst.

„Erstmals gab es ein Werk, in dem zahlreiche Chronisten aufgeführt waren, die sich mit der Geschichte des Felsenmeers befasst haben, sagt Günther Dekker, früherer Geschäftsführer des Felsenmeer-Informationszentrums und nach wie vor Hobby-Historiker: „Wir wussten lange nichts von diesem Buch und den Autoren, die darin erwähnt wurden.“

Lange war nur ein Werk bekannt

Bis dahin sei eine Reichenbacher Chronik von Pfarrer Martin Walther aus dem Jahr 1599 die Hauptquelle für diejenigen gewesen, die der Geschichte des Felsenmeers auf den Grund gehen wollten. Schriftstücke aus der Zeit der Römer am Felsenmeer sind nicht bekannt, wer sich damit befasst, muss mit dem Vorlieb nehmen, was danach geschrieben wurde.

Dekker und sein Mitstreiter Peter Hubrich setzten sich das Ziel, das Werk aus dem 19. Jahrhundert neu aufzulegen. Das einzige noch erhaltene Original in Deutschland steht in der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, lediglich in einem Londoner Museum findet sich ein weiteres Exemplar. Leichte Lektüre für den heutigen Lesermarkt wäre das ursprüngliche Buch aber nicht: Das Buch war in Frakturschrift geschrieben und enthielt französischsprachige Passagen. Also machten sich die Lautertaler ans Werk: Sie fotografierten das Buch Seite für Seite und schrieben dann den Text Wort für Wort ab. Die Skizzen einzelner römischer Werkzeuge wurden ebenfalls abfotografiert und in der Neuauflage passend zur Beschreibung eingebettet. Rebecca Hupp übersetzte französische Textpassagen.

Herausgekommen ist ein 59-seitiges Werk über die Forschungsgeschichte zum Felsenmeer, ergänzt um einen Anhang, in dem eine Großteil der Schreiber aufgeführt wird, die sich im Laufe der Jahrhunderte mit dem Felsenmeer befassten. Auch einige Erläuterungen zum heutigen Stand der Forschung finden sich darin. Anfang September stellte Dekker das Werk auf einer Lesung am Felsenmeer-Informationszentrum vor.

Das Buch basiert auf einem Besuch von Cohausens am Felsenmeer. Der Autor, der 1894 verstarb, schreibt zunächst über die ältesten bekanntesten Erwähnungen des Felsenmeers, in schriftlichen Quellen des Früh- und des Spätmittelalters.

Fragen um die Riesensäule

Aus der Zeit eines Streits zwischen Bensheimern und Reichenbachern im Jahre 1476, in dem es darum ging, wer das Gebiet nutzen durfte, stammt demnach die erste Erwähnung der Riesensäule, ein fast fertig bearbeitetes Werkstück von 9,30 Metern Länge, das noch heute am oberen Ende des Felsbergs liegt.

Die Riesensäule nimmt in den Darstellungen zum Felsenmeer viel Raum ein, gibt sie doch einige Rätsel auf. Warum sie liegt wo sie liegt, war Gegenstand vieler Spekulationen. In den Werken der Autoren, die von Cohausen und Wörner zitieren, ist etwa davon die Rede, dass sie noch im Mittelalter weithin sichtbar stand und in manchen Nächten Anlaufpunkt von jungen Menschen war, die heidnische Bräuche pflegten – oder auch nur zu feiern. Dies sei den Behörden ein Dorn im Auge gewesen, weswegen Pfarrer Martin Walther die Säule umstürzen ließ.

Dekker glaubt das nicht: „Wenn man sie umgestürzt hätte, wäre sie wahrscheinlich in Tausend Teile zersprungen“, ist der Rentner überzeugt. Er geht davon aus, dass sie nie gestanden hat, sondern – obwohl fast fertig – liegengelassen wurde, aus welchem Grund auch immer.

Das Buch aus dem 19. Jahrhundert zeichnet auch den Diskurs vergangener Zeiten nach, wer der Urheber der Werkstücke am Felsenmeer war – Germanen oder Römer. Eine Frage, die mittlerweile als beantwortet gilt. Zwar waren es mit einiger Sicherheit die Römer. Allerdings waren auch sie keine perfekten Steinarbeiter, ist Dekker überzeugt. „Einen Stein kann man immer nur in einer bestimmten Richtung aufspalten“, erklärt der frühere FIZ-Geschäftsführer. Das sei den Römern aber nicht klar gewesen und sie hätten oft vergebens gebohrt, gehämmert und gesägt. „Das ist unser Glück“, fügt Dekker hinzu. Die teilweise bearbeiteten Steine, an denen die Römer scheiterten, blieben im Felsenmeer und erzählen heute noch von den antiken Steinbearbeitungstechniken der Römer.

Die anderen wurden abtransportiert und verbaut, etwa im Trierer Dom. Im Buch findet sich auch ein Verzeichnis von Steinen, die mutmaßlich Teile von römischen Prachtbauten waren. Der Forschungsstand hat den preußischen Offizier aber überholt. Neuzeitliche Untersuchungen hätten gezeigt, dass nicht alle Säulen aus dem Verzeichnis aus Reichenbach stammen können, erklärt Dekker.

Neben dem Verzeichnis der Säulen, die das Felsenmeer verlassen haben sollen, enthält das Werk von Cohausens und Wörners auch Beschreibungen der Werkstücke am Naturdenkmal, wie dem Schiff und dem Altarstein. Auch dieser Teil der Abhandlung ist nicht mehr aktuell, weil es viele der Steinblöcke nicht mehr gibt. „Ab dem Jahr 1880 fand der Steinabbau der Neuzeit im Felsenmeer statt“, sagt Dekker. Zwar hätten sich die Steinmetze verpflichtet, die Zeugen aus der Römerzeit unberührt zu lassen. Sie hielten sich jedoch nicht immer dran und zerstörten mehrere der unfertigen Erzeugnisse. Die anderen können noch heute im Felsenmeer besichtigt werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020