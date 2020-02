Auguste Ertl feierte den 90. Geburtstag

Reichenbach. Ihren 90. Geburtstag feierte am Wochenende in der Hohensteiner Straße in Reichenbach Auguste Ertl, geborene Degenhardt. Das im Gässje (Schuhgasse) zur Welt gekommene echte Reichenbacher Mädchen war über Jahrzehnte hinweg in der SPD und im SSV Reichenbach aktiv gewesen.

„Gustl“ wurde in der evangelischen Kirche getauft und konfirmiert, ging in Reichenbach zur Schule und heiratete später den Heimatvertriebenen Nikolaus Ertl. Dieser war nicht nur in der SPD, sondern als Rechner auch beim SSV aktiv.

So lag es nahe, dass seine Frau 1969 in die SPD eintrat und in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) mitarbeitete. Auch wegen ihrer handwerklichen Fähigkeiten organisierte sie zusammen mit Gertraude Roß, Gretel Röder, Gerda Händschke und zahlreichen anderen Frauen Basare und Fastnachtsveranstaltungen für Kinder und Senioren. Die Erlöse wurden für soziale Zwecke und für Spielgeräte verwendet. Dazu zählte die Rutschbahn des 1974 erbauten Spielplatzes am Felsenmeer.

Über 25 Jahre im SSV-Vorstand

1987 trat Auguste Ertl in den SSV ein, gründete und leitete die Senioren-Gymnastikgruppe über 25 Jahre lang. In dieser Zeit war sie auch Mitglied des Vorstandes. Ihre Freude an der Bewegung und ihre soziale Grundeinstellung gab sie auch an ihre drei Kinder, Enkel und Urenkel weiter. Nahezu alle sind heute im SSV aktiv.

Auch deshalb lag es nahe, dass die große Familie den runden Geburtstag der Uroma mit einem Essen im Vereinsheim feierte. Dort gratulierten der SSV-Vorsitzende Manfred Preuß sowie der Beigeordnete Ferdinand Derigs, der die Glückwünsche der Gemeinde überbrachte.

Für die SPD Lautertal und die SPD Reichenbach, sowie für die sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft 60+ gratulierten Gertraude Roß und Heinz Eichhorn. Beide haben über 50 Jahre hinweg in verschiedenen Bereichen mit der Jubilarin zusammengearbeitet. he

