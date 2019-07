Aus Socken wurden Delfine und Elefanten

Lautertal.Reges Treiben an allen Tischen herrschte jüngst bei den Lautertaler Ferienspielen an den Tischen im Foyer der Lautertalhalle. Auch Gruppen der Ferienbetreuung der Felsenmeerschule und der Grundschule Elmshausen hatten sich angeschlossen. Der Verschönerungsverein Reichenbach um ihre Vorsitzende Simone Meister hatte für die rund vierzig Kinder unter dem Motto „Handarbeiten an verschieden Stationen“ ein vielfältiges Angebot unterbreitet.

Dieses Angebot nahmen die Ferienspielkinder dann auch sehr gerne an. Unter fachkundiger Anleitung konnten sie mehrere Stunden nach Herzenslust filzen, malen, nähen und häkeln, um nur einige der vielen angebotenen Ausdrucksformen zu nennen.

Gleich am ersten Tisch hatte sich eine „Trockenfilz-Gruppe“ um Gertrud Kunkelmann und Lieselotte Knapp zusammengefunden. Auch bunte Perlen in verschiedensten Formen konnten zu einer Hals- oder Armkette aufgereiht werden. Wenn mal beim Einstechen mit der Nadel ein Stich in den Finger anstatt in die Wolle ging, konnte kurzerhand auch mit einem Pflaster Abhilfe geschaffen. Schnell entstanden so je nach gewählter Form lustige bunte Figuren, wie zum Beispiel ein Teddybär.

Geschenktütchen mit Knöpfen

Wer etwas über das Häkeln und Luftmaschen erfahren wollte, der war bei Gertrud Müller genau richtig. Mit verschiedenfarbiger Wolle und einer Häkelnadel wurden farbenfrohe geflochtene Lesezeichen hergestellt. Falls die Bänder als Geschenk eingepackt werden sollten, konnte man sich am nächsten Tisch von Malgorzata Heun zeigen lassen, wie man mit wenigen Handgriffen aus stabilem Papier und einem Verschlussbändchen, vollkommen ohne Klebstoff, ein Geschenktütchen herstellt und es noch dekorativ mit Knöpfen verziert.

An einem weiteren Tisch kam die sogenannte Strickliesel zum Einsatz. Ellen Stiefel und Fabienne Müller zeigten den Kindern unter anderem, wie man Freundschaftsbänder herstellt. Buntstifte in allen nur erdenkbaren Farben hatte Elisabeth Meister für die Kinder dabei, die vorgefertigte Mandalas ausmalen wollten. Akribisch wurden viele Vorlagen aus dem Tier- und Pflanzenreich bemalt.

Im Nebenraum des Foyers hatten die „Sockenmonster“ ihren Platz gefunden. Johanna Meister zeigte, wie man einem alten Socken mit Karton, Nadel und Faden, eine neue Identität als Elefant, Delfin oder Krokodil verleiht. Wer wollte, konnte auch mit Simone Meister „einfädeln“, Bilder besticken, nähen oder aber auch Armbändchen oder Ketten mit Perlen herstellen.

Auch am vorletzten Tisch waren der kindlichen Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. Bei Heinz Jöckel und Siegfried Oettinger wurden kreativ und kunstvoll Schlüsselanhänger oder Tiere auf dem Bauernhof aus Holz bemalt.

Stempel auf Stofftaschen

Phantasievoll und farbenfroh ging es auch bei der letzten Bastelstation mit Eveline Kleinke zu. Mit Plätzchen-Ausstechern wurden Kartoffelstempel ausgestanzt, die so hergestellten Stempel mit dem Pinsel bemalt und das Motiv auf eine kleine Stofftragetasche aufgedruckt.

Nach so vielen Anregungen für selbstgebastelte Geschenke dürfte die Wahl beim nächsten Weihnachtsfest jetzt nicht mehr schwerfallen. Schließlich sind es bis dahin auch nur noch etwas über fünf Monate. fred

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.07.2019