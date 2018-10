Ausbau der B 47 geht in die nächste Phase

Elmshausen.Die Bauarbeiten zur grundhaften Fahrbahnerneuerung im Zuge der Bundesstraße B 47 in der Ortsdurchfahrt des Lautertaler Ortsteils Elmshausen verlaufen weiter wie geplant, schreibt das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil in einer Pressemitteilung. Am kommenden Montag, den 29. Oktober, beginnen nun die Arbeiten im nächsten, insgesamt achten Bauabschnitt.

Der rund 245 Meter lange Abschnitt beginnt, aus Richtung Wilmshausen kommend, kurz nach der Einmündung der Straße „Am Fischweiher“ und endet etwa auf Höhe der Hausnummer 119 der Nibelungenstraße. Die Verkehrsführung in diesem Bauabschnitt werde mittels Baustellenampel geregelt, kündigt Hessen Mobil an.

Die Ausführung der Arbeiten in Bauabschnitt 8 sind derzeit bis April 2019 geplant, werden jedoch voraussichtlich Ende Dezember für eine Winterpause unterbrochen. Die Wiederaufnahme und der weitere Bauablauf der Arbeiten im nächsten Jahr sei dabei maßgeblich von den winterlichen Witterungsbedingungen abhängig, betont Hessen Mobil.

Über die Wiederaufnahme der Arbeiten im nächsten Jahr werde die Behörde gesondert informieren, heißt es in der Presseinformation abschließend. red/Bild: Zelinger

Info: Mehr Informationen zu Hessen Mobil gibt es unter mobil.hessen.de und unter verkehrsservice.hessen.de

