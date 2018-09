Ausflugsfahrt zum Winzerfest

Gadernheim.Der Landfrauenverein Gadernheim trifft sich am heutigen Donnerstag, 6. September, zu einer Fahrt zum Winzerfest nach Bensheim. Der Abschluss wird in der Weinschänke Jäger gemacht. Abfahrt mit dem Linienbus ist in Gadernheim um 18.25 Uhr.

Eine Vier-Tage-Fahrt nach Ostfriesland beginnt am Donnerstag, 13. September.

Am Mittwoch, 3. Oktober, unternehmen die Landfrauen eine Familienwanderung zum Borstein. Anmeldungen sind bei den Mitgliedern des Vorstandes möglich.

Am Sonntag, 14. Oktober, sind die Landfrauen beim Kerwezug in Gadernheim dabei. Das Thema steht noch nicht fest. Am Dienstag, 30. Oktober, gibt es ab 19 Uhr einen Spieleabend im Florian-Info-Treff.

Jugendgruppen treffen sich

Am Mittwoch, 26. September, trifft sich die Nachwuchsgruppe Turbobienen im Florian-Info-Treff in Gadernheim in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Die Jugendgruppe Datz kommt dort zwischen 18.15 und 19.30 Uhr zusammen.

Die Turbobienen treffen sich dann wieder am Dienstag, 9. Oktober sowie am Mittwoch, 24. Oktober. red

