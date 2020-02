Ausschüsse beraten Kindergarten-Pläne

Lautertal.Die geplante Neuordnung der Kindergartenlandschaft in Lauertal wurd zunächst in den Ausschüssen der Gemeindevertretung beraten werden. Dabei geht es um den Neubau eines Kindergartens an der Lautertalhalle in Elmshausen mit insgesamt neun Gruppen, darunter drei Gruppen für Kinder unter drei Jahren.

Der zentrale Kindergarten soll die Einrichtungen in Lautern und Reichenbach sowie die bisherige Kinderkrippe an der Buchwaldstraße in Elmshausen ersetzen und in rund zwei Jahren fertig sein. Die Fraktionen wollen das Vorhaben nun zunächst in einer gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Sozialausschuss beraten. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.02.2020