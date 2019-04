Ausschuss drückt bei Schmelzig aufs Tempo

Elmshausen.Die neue Planung für das Baugebiet Schmelzig in Elmshausen kann auf den Weg gebracht werden. Im Bauausschuss der Gemeindevertretung gab es am Dienstagabend ein einmütiges Votum für einen Aufstellungsbeschluss. Der soll in der nächsten Woche in der Gemeindevertretung gefasst werden.

Die Planung wird dann unter anderem in dieser Zeitung veröffentlicht werden, anschließend haben Behörden

...