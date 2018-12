Ausstellung mit Pyramiden und Schwebebögen

Gadernheim.Die evangelische Kirchengemeinde in Gadernheim plant ihre dritte Adventausstellung mit Schwibbögen und Weihnachtspyramiden. Am kommenden Sonntag, 16. Dezember, werden in der Zeit von 14 bis 19 Uhr die Lieblingsstücke privater Sammler im evangelischen Gemeindesaal ausgestellt.

Bei Kaffee und Kuchen können die Besucher sich dann über den Weihnachtsschmuck unterhalten. Bisher haben 25 Besitzer von Schwibbögen und Weihnachtspyramiden ihre Stücke bei Peter Elbert telefonisch angemeldet. „Wir haben Platz für noch mehr Exponate“ so der Organisator und Ideengeber der Schau.

Wer sein Familienstück gerne in der Ausstellung sehen möchte, der kann es am Samstag, 15. Dezember, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus abgeben. Peter Elbert, den viele als Modellbauer kennen, bietet an, kleine Reparaturen vorzunehmen, sollte etwas kaputt sein.

Im 18. Jahrhundert sind die ersten Lichterbogen im Erzgebirge gebastelt worden. Der Begriff Schwibbogen stammt aus der Architektur und meint einen Schwebebogen: einen runden offenen Bogen aus Holz. Er wurde auf den Weihnachtsschmuck übertragen. An Weihnachten stellen die Bewohner des Erzgebirges die Bögen mit Kerzen oder Lampen versehen ins Fenster. Schwibbögen sind kunstvoll mit Holzschnitzerei verziert, die entweder das Brauchtum aus dem Erzgebirge oder Figuren aus der Weihnachtsgeschichte zeigen.

Traditionelle Volkskunst

Weihnachtspyramiden sind Lichtergestelle, die als vorweihnachtliche Raumdekoration und zum Schmuck von Plätzen im Freien verwendet werden. Die Pyramiden sind ebenfalls ein Bestandteil der Volkskunst und des Brauchtums im Erzgebirge. Die karussellartig aufgebauten Gestelle mit christlichen oder weltlichen Motiven werden traditionell mit Hilfe der aufsteigenden Wärme von den Kerzen angetrieben.

„Bitte suchen sie auf dem Dachboden und im Keller nach Familienstücken“ so Peter Elbert. Es könnten sich interessante Gespräche ergeben bei der Ausstellung im evangelischen Gemeindehaus. Gezeigt wurden dort in den vergangenen Jahren schon Krippen und Nussknacker aus dem Privatbesitz von Bürgern aus der Umgebung. gg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.12.2018