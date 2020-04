Aussteuer wird zu Atemschutz-Masken

Reichenbach.Oft sind es ganz einfache Ideen, die die größte Wirkung entfalten und etwas über den Zusammenhalt in einer Gemeinschaft aussagen. So verhält es sich auch mit der Mundschutz-Aktion, die von der Reichenbacherin Ria Peter ins Leben gerufen wurde, als sich die Corona-Epidemie in Deutschland zu verbreiten begann. Viele Menschen auch in Lautertal begannen erfolglos, nach einem Mundschutz Ausschau zu

...