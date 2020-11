Elmshausen.In der Straße Am Wingertsberg wird heute (Donnerstag) ein Autokran aufgestellt. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung mitteilte, wird die Durchfahrt daher in Höhe der Hausnummer 4 gesperrt sein. Da es sich um eine Ringstraße handelt, können die anderen Häuser jeweils von einer Seite aus angefahren werden. Die Arbeiten sollen spätestens am Samstag, 28. November, beendet sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020