Azubis sind eine echte Hilfe im Rathaus

Lautertal.Seit einem Jahr ist das Lautertaler Rathaus wieder ein Ausbildungsbetrieb. Yves Huth und Cecilie Brockmann wurden am 1. August 2018 als Lehrlinge in der Verwaltung eingestellt. In diesem Jahr kam noch Silia Klein hinzu.

Vorausgegangen war eine Initiative des Gemeindevorstandes. Im Rahmen der Haushaltsberatungen Ende 2017 hatte Bürgermeister Andreas Heun auf den Personalmangel in der

...