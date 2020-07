Ballonlandung in Reichenbach

Reichenbach.Waren im vorigen Jahrhundert Ballons über dem Odenwald kein seltener Anblick, so waren sie in den vergangen zwei Jahrzehnten doch nur noch selten zu sehen. Da ist es nicht verwunderlich, dass so ein Luftgefährt – noch dazu dicht über den Dächern von Reichenbach – große Aufmerksamkeit erregt und so manches Foto geschossen wird. So auch von Alexander Eckel aus Reichenbach. Er hielt die Luftreisenden mit ihrem Ballon kurz vor der Landung auf der Binn im Bild fest. koe/Bild: Eckel

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.07.2020