Band Spit begeisterte mit Oldies und Chartstürmern

Elmshausen.Als vor 120 Jahren in Frankfurt Sportbegeisterte die Eintracht Frankfurt gründeten, konnte man in Elmshausen schon den fünfen Geburtstag des TSV feiern. Beim Festkommers am vergangenen Samstag hatte Kreissportwart Günter Bausewein nicht nur langjährige Mitglieder geehrt, er hatte auch betont, wie schön er es findet, dass man in Elmshausen zum Jubiläum eine Festschrift veröffentlicht hat und den 125. Geburtstag gebührend feiert. Und gefeiert wurde am Wochenende in Elmshausen.

Nach dem offiziellen Festakt am Freitag hatte man am Samstag dann zur Jubiläumsparty eingeladen. Ein Glücksgriff war dabei die Partyband Spit, die mit ihrem Programm auch Tanzmuffel zur vorgerückten Stunde auf die Tanzfläche in dem Festzelt am Sportplatz lockte. Die Aschaffenburger Band überzeugte mit einem guten Mix aus Oldies und aktuellen Chartstürmern. TN

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.07.2019