Reichenbach.Kaum hatte Philipp Degenhardt von der Zerstörung der Bank vor der Schutzhütte am Hohenstein im Bergsträßer Anzeiger gelesen, machte er sich sofort an deren Reparatur. Mit einem Probesitzen wurde die Reparaturmaßnahme an der einst von Adolf Heger erbauten Holzhütte abgeschlossen. Unbekannte hatten vor einigen Tagen die Ruhebank von der Hütte abgerissen. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.09.2019