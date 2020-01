Bank löschte versehentlich das Girokonto einer Kundin

Lautertal.Für eine alleinerziehende Mutter aus Lautertal hat das alte Jahr mit einer unangenehmen Überraschung geendet: Wegen eines internen Fehlers hatte die Direktbank ING ihr Girokonto gelöscht, so dass die Lautertalerin für einen längeren Zeitraum fast ohne Geld dastand. „Mir blieben ganze 20 Euro in der Tasche“, berichtet sie. Ursache war, dass die Bank eigentlich auftragsgemäß ein Konto ihres Ex-Manns löschen wollte, dabei aber das falsche erwischte. „Eine Reaktivierung des gelöschten Kontos war nicht möglich“, heißt es von der Bank auf Nachfrage dieser Zeitung.

Das Missgeschick wurde deutlich, als sie ihr früherer Ehepartner fragte, warum sie ihm Geld überwiesen habe – was gar nicht geschehen sei, erzählt die Lautertalerin. Als sie in ihrer Banking-App nachschaute, was los war, habe sie festgestellt, dass das Konto Geschichte ist. Ein Kontakt zur Bank sei während der Feiertage schwierig gewesen. Zur Zeit der Löschung sei sie im Westerwald unterwegs gewesen, habe ihre Telebanking-Pin weder dabeigehabt, noch im Kopf. Auch zum Jahresbeginn, als sie wieder an zurück an der Bergstraße war, seien Nachrichten von ihr lange nicht beantwortet worden, kritisiert sie.

150 Euro als Ausgleich

Zwar eröffnete die ING ein neues Bankkonto für die Bergsträßerin und schrieb ihr nicht nur ihr ursprüngliches Guthaben gut, sondern auch 150 Euro als Ausgleich für die Unannehmlichkeiten. Allerdings dauerte es danach noch über zwei Wochen, bis die Bankkundin wieder Geld abheben konnte, weil dann erst die Geldkarten mit allen Pin-Nummern eintrafen. Die Möglichkeit, in einer Filiale Geld mittels Personalausweis Geld abzuheben, hatte sie zuvor ebenfalls nicht, da die Bank keine Geldautomaten betreibt.

Sie behalf sich, in dem sie ihren Ex-Mann bat, ihr Geld, dass die ING fälschlicherweise auf sein Konto überwiesen hatte, in bar mitzubringen. Verärgert sei sie trotzdem, stellt sie klar. Auch auf ihre anderen Konten habe sie keinen Zugriff gehabt – das alte Girokonto habe als Referenzkonto fungiert. Die Lautertalerin befürchtete auch Probleme für den Fall, dass Zahlungspartner kein Geld mehr per Lastschrift über ihr altes Konto abbuchen konnten. Ein automatischer Kontowechsel mit den Informationen über die Zahlungspartner funktioniere nicht mehr, sie müsse alles händisch ermitteln und eintragen.

Die ING hat derweil angekündigt, die Kosten für Rücklastschriften oder Bargeld-Sendungen über Western Union zu übernehmen. „Wir bedauern unseren Fehler und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten“, teilte ein Sprecher der Bank mit. Grundsätzlich empfehle sich bei einer Konto- oder Kartensperre ein direkter Anruf beim Kundenservice. kbw

