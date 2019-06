Barocke Tafelmusik zum Nachtisch

Gadernheim.Der Lautertaler Musikkreis unter Leitung von Arnold Schäfer hatte den evangelischen Gemeindesaal in Gadernheim in einen mittelalterlichen Rittersaal verwandelt. Die Zuhörer saßen an gedeckten Tischen: Zur Musik aus Mittelalter und Barock bekamen sie auch Speisen nach Rezepten aus dieser Zeit gereicht.

Der Flötenkreis spielte mit Gemshörnern und Hümmelchen, mit Blockflöten und Schlagwerk

...