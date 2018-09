Basar in der Lautertalhalle

Elmshausen.Ein Basar rund ums Kind findet am Samstag, 29. September, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr in der Lautertalhalle in Elmshausen statt. Auch in diesem Herbst gibt es ein reichhaltiges Angebot von Kinderbekleidung über den Kinderwagen bis hin zu den vielfältigsten Spielwaren.

Für die Verpflegung der Besucher und Aussteller ist mit Kaffee und Kuchen sowie belegten Brötchen, heißen Würstchen, Pommes frites und Getränken gesorgt.

Im Foyer der Lautertalhalle wird eine große Tombola aufgebaut werden. Der Erlös des Basars wird dem Kindergarten zur Verfügung gestellt und dient zur Gestaltung des Außengeländes. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.09.2018