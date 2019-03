Basar „rund ums Kind“ in der Lautertalhalle

Elmshausen.Über mangelnden Besuch bei seinem Basar „rund ums Kind“ brauchte sich der Förderverein der Kindertagesstätte Elmshausen nicht zu beklagen. An 80 Ständen in der Lautertalhalle gab es Kleidung, ein reichhaltiges Angebot an Spielsachen, Fahrrädern und Umstandsmode. Eine Tombola wurde verlost, die Preise waren spendiert worden. Organisiert wird der Basar, den es seit 2013 gibt, von der Vorsitzenden des Fördervereins, Stefanie Kirschbaum, und weiteren Helfern. Der Erlös kommt immer dem Kindergarten zugute. df/Bild: Funck

