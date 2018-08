Bau des Staudamms stieß auf Kritik

Anzeige

Zur gleichen Zeit hatte auch die alte Trafostation unterhalb des Hohensteins ausgedient. In Fertigbauweise wurde gleich nebenan eine neue Anlage geschaffen und neue Erdkabel verlegt. Nach den Veränderungen des Geländes und mehrerer alter Gebäude wurde dann durch den Lauter-Winkelbach-Verband das Trockenbecken fertiggestellt Es kann nach Angaben der Behörde bis zu 100 000 Kubikmeter Wasser kurzzeitig binden.

Bei den wohl durch die Klimaveränderung vermehrt vorkommenden Starkregen soll es die unteren Dörfer im Tal sowie Bensheim von den Niederschlägen aus den Höhengemeinden entlasten.

Die Sälwiesen wurden in den vergangenen über 40 Jahren schon vielfach zum See. Besonders am 23. Juni 2007, als sich nach einem Starkregen in Lautern und einem Stau der Lauter am Sportplatz des TSV das Becken nahezu vollständig gefüllt hatte. he

Mittwoch, 15.08.2018