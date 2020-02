Bauern sehen sich an den Pranger gestellt

Reichenbach.Landwirte sorgen für die Versorgung der Bevölkerung. Allerdings vermissen sie eine Anerkennung ihrer Arbeit sowohl in der Gesellschaft wie auch in der Politik. Mit vielen Widerständen und Problemen hat dieser Berufsstand inzwischen zu kämpfen. Das wurde bei der Landwirte-Versammlung in Reichenbach deutlich. Bauern aus Lautertal und Lindenfels wurden dort von den Ortslandwirten Peter Weber und

...