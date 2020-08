Baumaßnahmen werden immer teurer als geplant

Nun wird sie also doch gebaut, die Toilette am Felsenmeerparkplatz, weil laut BA vom 8. August „die Verwaltung daran festhält“. Meines Wissens muss die Verwaltung das ausführen, was die Gemeindevertretung beschließt und vorgibt. Also wer hält daran fest?

Mit Urinalen, Wickeltisch und selbstreinigenden Sitzen soll das ganze ausgestattet und gegen Vandalismus geschützt werden.

Pressewirksam hat Landrat Engelhardt den EU-Bescheid über 132 000 Euro übergeben. Laut dem seitherigen Bauamtsleiter ist die Gemeinde „gut bedient“. Stimmt, ‘schließlich bleibt für sie nur noch ein Betrag von 92 500 Euro zu finanzieren. Soweit so gut. Aber jeder weiß, dass öffentliche Baumaßnahmen immer wesentlich teurer werden als geplant.

Ungleichbehandlung

Zur Refinanzierung der laufenden Kosten sollen die Damen 50 Cent bezahlen, die Nutzung der Urinale für die Herren bleibt kostenfrei, um sie davon abzuhalten, die umstehenden Bäume zu „bewässern“. Welches Hirn produziert solche Gedanken? Gegenüber Frauen handelt es sich um eine Ungleichbehandlung. Gegenüber Männern ist es auch eine Frechheit. Man unterstellt Ihnen einerseits, dass alle zum nächsten Baum stürzen (siehe Begründung der Standortwahl im BA Bericht) andererseits dass sie weder Spültaste drücken noch Hände waschen und abtrocknen. Falls sie es doch tun, wer zahlt diese Kosten?

Die jährlichen Kosten für Reinigung, Wartung, Unterhaltung und Schäden durch Vandalismus bis 500 Euro sind einmal mit 30 702 Euro veranschlagt gewesen. Darin enthalten sind die Reinigung einmal täglich von April bis Oktober und einmal wöchentlich in den übrigen Monaten, sowie eine jährliche Wartung der Elektroanlagen, technische Betreuung inklusive Beseitigung und Instandhaltung. Nicht enthalten sind darin die Kosten für Wasser, Abwasser und Strom.

Reinigungsintervalle reichen nicht

Die vorgegebenen Reinigungsintervalle können meines Erachtens insbesondere bei Massenansturm am Felsenmeer nicht ausreichen. Also wird die Gemeinde nicht umhinkommen, Reinigungskräfte einzustellen, um diese Luxus-WC-Anlage in einem ordentlichen, akzeptablen Zustand zu halten, was weitere Kosten nach sich ziehen wird. Ein Corona Hygiene-Konzept wird die Kosten nochmals in die Höhe treiben.

Es ist schön, dass unser Landrat, auch Corona bedingt, eine Chance sieht, die Attraktivität heimischer Reiseziele zu steigern. Aber er wohnt auch nicht hier und weiß wahrscheinlich nicht, welches Verkehrschaos hier an schönen Tagen ganzjährig stattfindet. Mittlerweile zahlen alle Lautertaler Bürger für einen Security-Dienst am Wochenende; Touristen werden auf die Parkplätze des Aldi-Marktes und der Lautertalhalle verwiesen. Ist zu erwarten, dass auch für diese Standorte Toilettenanlagen gebaut werden, damit die Anlagen dort nicht verunreinigt werden?

Im Übrigen glaube ich nicht, dass die Ansammlungen von Papiertüchern links und rechts der Wege im Felsenmeer durch den Bau weniger werden.

Das Felsenmeer ist ein Naturdenkmal, das es zu erhalten und zu schützen gilt. Es ist schwer, die Geister, die man rief ohne ein entsprechendes Konzept und ohne eine entsprechende Infrastruktur zu haben, wieder loszuwerden.

Vielleicht sollten wir alle uns einmal Gedanken machen, wie man diesen Massentourismus wieder auf ein erträgliches Maß zurückführen könnte, damit auch nachfolgende Generationen dieses Naturdenkmal noch erleben können. Dies würde auch die Freiwillige Feuerwehr wieder entlasten, die ständig zu Einsätzen gerufen wird.

Entscheidung revidieren

Dass Toilettenanlagen notwendig sind, wird niemand bestreiten, aber es gibt mit Sicherheit billigere Lösungen (siehe auch Leserbrief Goder im Bergsträßer Anzeiger vom 10. August) Eva Katz, damals Vorsitzende der Gemeindevertretung sagte einmal: „Noch ein Zuschuss und wir sind pleite“. Inzwischen sind wir pleite, aber Zuschüsse nehmen wir anscheinend immer noch gern entgegen. Dabei hatte die neue Mehrheit in den gemeindlichen Gremien Sparen und Maß halten als oberstes Ziel gesetzt.

Soweit noch keine Auftragsvergabe stattgefunden hat, könnte die Gemeindevertretung über den Beschluss zum Bau der Anlage nochmals nachdenken. Es ist keine Schande oder Schwäche, eine Fehlentscheidung zu revidieren. Man kann sogar gestärkt daraus hervorgehen.

Gerlinde Stocklas-Ertl

Reichenbach

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.08.2020