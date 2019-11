Baumfällarbeiten im Felsenmeer sollen heute zu Ende gehen

Reichenbach.Die Revierförsterei lässt zurzeit am Felsenmeer Bäume fällen. Die Arbeiten sollen heute (Donnerstag) abgeschlossen werden. Seit Anfang der Woche war der untere Bereich des Felsenmeers deswegen gesperrt. Der außergewöhnliche trockene Sommer des vergangenen Jahres und geringe Niederschläge in der ersten Jahreshälfte 2019 haben zu großen Schäden in den Wäldern geführt.

Revierförster Dirk Dins berichtete, dass davon auch der Gemeindewald in Lautertal betroffen sei. Deswegen müssten auch am Felsenmeer Bäume gefällt und entfernt werden, damit Besucher des Naturdenkmals nicht gefährdet würden.

Betroffen waren Buchen entlang des Felsenmeers und eine Fichtenschonung in der Nähe des Informationszentrums. tm/red

