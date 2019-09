Bauschutt-Anlage auf Tagesordnung

Gadernheim.In Gadernheim wird in der nächsten Ortsbeiratssitzung am heutigen Dienstag, 24. September, über den Sachstand zur geplanten Errichtung einer „Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von Bau- und Abbruchabfällen“ im Gewerbegebiet Im Gehren in Kolmbach beraten.

Ortsvorsteher Peter Bünau betonte, dass auch Gadernheimer Bürger von der geplanten Anlage betroffen seien. Deshalb bestehe im Ort ein großes Interesse an den Planungen der Stadt Lindenfels, die als Standort für diese Anlage eine Fläche an der Ortsgrenze zu Gadernheim vorgesehen hat. Die öffentliche Sitzung im Alten Rathaus beginnt um 19.30 Uhr.

Sammlung für die Linde

Weitere Tagesordnungspunkte sind Berichte des Ortsvorstehers und von Bürgermeister Andreas Heun. Auch ein „Antrag der SPD-Fraktion zur Klarstellung des Straßennamens „Neunkircher Straße“ in Gadernheim und eine Sammelaktion für die Linde auf dem Freigelände am Kindergarten sind zu besprechen. jhs

