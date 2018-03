Anzeige

Elmshausen.Die Baustelle auf der B 47 in Elmshausen ist für die Schüler der Grundschule derzeit ein Ärgernis. Das wurde auch in unserem Leseförderprojekt Klasse Kids deutlich, an dem sich die Grundschule beteiligt.

Grund ist, dass die Autofahrer in Richtung Bensheim beim aktuellen Bauabschnitt direkt vor dem Schulgebäude warten müssen. „Das ist nicht mehr zu ertragen, weil fast alle den Motor anlassen, während sie warten, bis die Ampel wieder grün ist. Die Abgase verbreiten sich im ganzen Schulgebäude und auf dem Pausenhof. Dadurch bekommen manche manchmal Kopfweh. Es wäre besser, wenn die Autos, die an der Ampel warten müssen, solange den Motor abstellen würden“, schreiben die Schüler. Florian Czyrt, 4. Klasse./Bild: Zelinger

Info: bergstraesser-anzeiger.de/ medienpaedagogik bergstraesser-anzeiger.de/b47