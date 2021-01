Reichenbach.Wegen der Verlegung eines neuen Stromkabels wird in Reichenbach der Höllackerweg ab morgen (Dienstag) in Höhe des Hauses Nummer 5 halbseitig gesperrt werden. Wie die Lautertaler Gemeindeverwaltung ankündigte, sollen die Arbeiten spätestens am Montag, 8. Februar, abgeschlossen sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.01.2021