Bebauungspläne werden beraten

Lautertal.Der Bauausschuss der Lautertaler Gemeindevertretung trifft sich am Dienstag, 16. Februar, um 19 Uhr zu einer Sitzung in der Lautertalhalle in Elmshausen.

Zunächst geht es dabei um den Bebauungsplan für das Neubaugebiet Schmelzig in Elmshausen. Hier liegen die Stellungnahmen der Behörden und Verbände vor. Im Anschluss soll die förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planung eingeleitet werden.

Anschließend wird über den Bebauungsplan Kuralpe beraten werden. Hier ist eine Erweiterung der bebaubaren Flächen rund um das dortige Hotel geplant. Es geht um die Einleitung des Verfahrens zu einer Änderung des Bebauungsplans für das Gelände. Außerdem müsste der Flächennutzungsplan geändert werden, um die Ziele der Planung durchsetzen zu können. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.02.2021