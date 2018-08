Beedenkircher feierten mit ihren Gästen

Beedenkirchen.Fünf Tage lang besuchen die Bruckberger Beedenkirchen. Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Freunden des Dorfes, die in den Bruckberger Heimen in Neuendettelsau bei Nürnberg lebt. Die Freundschaft hatte einst der evangelische Pfarrer Dieter Hörnle aufgebaut. Seine Nachfolger in Beedenkirchen pflegen sie bis heute.

Das sind nun immerhin 48 Jahre oder – wie es Pfarrer Reinald

...