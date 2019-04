Begegnung am Lebensmittelgeschäft Berwig

Elmshausen.Der Elmshäuser Peter Arnold ist hier mit seinem Kuhgespann auf der Nibelungenstraße in seinem Heimatdorf unterwegs.

Das Foto aus dem Fundus von Wilhelm Arnold entstand vor dem Lebensmittelgeschäft Berwig an der Ecke Fischweiher / Nibelungenstraße. Das Haus mit der auffälligen Treppe, die bis fast auf die Straße reicht, steht noch und fällt derzeit wieder öfter ins Auge, weil hier die Ampel der Baustelle für die B 47-Sanierung steht und viele Autofahrer an dem Haus warten müssen. Das Geschäft ist freilich wie viele andere dieser kleinen und einst so wichtigen Läden in den Dörfern im Lautertal schon lange geschlossen. Auf unserem Bild, das um 1952 entstand, ist im Schaufenster Werbung unter anderem für Persil-Waschmittel und die Maggi-Würze zu erkennen. red/Bild: Arnold

