Begeisternde Kerb trotz Krise

Reichenbach.Ein positives Resümee haben der Vorsitzende des Reichenbacher Kerwevereins (RKV) Markus Schneider und Kerwepfarrer Lukas Külper gezogen. Beide sind begeistert, wie trotz der Corona-Krise und unter weitestgehender Einhaltung der Abstandsregeln das traditionelle Dorffest gefeiert wurde.

Schon beim Kranzwickeln hätten die Mitglieder mit Abstand gut zusammengearbeitet und erfolgreich die Kerb bei Ute Meier ausgegraben. Leider habe die Kerwejugend in diesem Jahr nicht so sehr in Aktion treten können. Dafür mussten sich die Kerwepfarrer Külper und Felix Meyer besonders ins Zeug legen. Den Abstand zum Kerwepublikum wahrten sie in beachtlicher Höhe auf der Hydraulikschaufel des Traktors von Jan-Nicklas Gehbauer.

Wenn auch von den RKV-Vorsitzenden Markus Schneider bedauert wurde, dass von den 150 an die Bürger verkauften Kerwefahnen nur wenige aufgezogen worden waren, so freuten sich die Kerwepfarrer doch über den einen oder anderen Straßenschmuck im Dorf. Schneider blickte dabei neidisch auf das Nachbardorf Elmshausen, wo alleine an der Hauptstraße 30 Fahnen zur Kirchweih gezählt wurden.

Blick auf das nächste Jahr

Finanziell sei das Kerweprogramm „null auf null“ aufgegangen, dadurch, dass kaum Spenden eingegangen seien, so Schneider. Dennoch sei man froh, dass doch so viele mit und ohne Kerwepaket gefeiert hätten. Auch die Reichenbacher Gastwirtschaften seien angesichts der Corona-Bedingungen gut besucht gewesen.

Jetzt schaue man hoffnungsvoll auf das kommende Jahr, in dem der Reichenbacher Kerweverein sein 25-jähriges Bestehen mit zwei Live-Bands am 2. Juni 2021 feiern möchte. Auch hierzu müsse je nach Verlauf der Pandemie unter Vorbehalt geplant werden.

Nach der Kerb ist vor der Kerb und so hat man auch schon die Kirchweih für 2021 im Auge, die hoffentlich wie gewohnt am letzten Wochenende im August gefeiert werden kann.

