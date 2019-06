Bei bestem Wetter über den europäischen Wanderweg

Gadernheim.Wie jedes Jahr hat jüngst der Wandertag des Arbeitervereins Gadernheim stattgefunden. Wie schon in der Vergangenheit wurde auch in diesem Jahr eine kurze Wanderstrecke ausgewählt, um auch denjenigen, die weniger gut zu Fuß sind, die Teilnahme zu ermöglichen. Die Wanderungen waren daher immer gut besucht.

In diesem Jahr wanderte der Arbeiterverein, nach ein paar Jahren mal wieder, nach Steigerts. Bei anfangs gutem Wanderwetter hatte sich wieder eine stattliche Anzahl von Mitgliedern und Freunden des Vereins am Jarnacplatz in Gadernheim eingefunden. Mit dem Pkw ging es zunächst auf den Parkplatz an der Kuralpe.

Von dort aus folgte die Gruppe ein Stück weit dem Europäischen Fernwanderweg E1, der vom Nordkap bis in den Süden Italiens führt. In Steigerts fand schließlich die Einkehr statt. Zur Vesper waren auch noch Nichtwanderer hinzugekommen.

Anschließend blieb man in gemütlicher Runde beisammen, bevor man sich auf den Heimweg machte. Auf diesem wurden die Wanderer von einem kurzen, aber heftigen Regenschauer überrascht, was der guten Laune aber keinen Abbruch tat.

