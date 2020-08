Bei der Wasserversorgung steht die Ampel auf Gelb

Lautertal.Ein Wassernotstand herrsche zwar trotz der anhaltenden Trockenheit nicht in Lautertal, betonte Bürgermeister Andreas Heun auf der Mitgliederversammlung der örtlichen SPD. „Die Ampel steht aber auf Dunkelgelb“, sagte er aber im Zuge seines Berichts aus dem Gemeindevorstand. Bleibe die Witterung so, bestehe die Gefahr von Engpässen, wie es sie andernorts diesen Sommer schon gegeben hat.

In den vergangenen Wochen habe er sich naturgemäß viel mit dem Coronavirus beschäftigen müssen und dabei im Austausch mit den anderen Bürgermeistern sowie dem Landrat gestanden. Insgesamt hätten sich die Lautertaler sehr diszipliniert gezeigt, was die Einhaltung der Regeln angehe. Nur an einigen wenigen Stellen habe die Gemeinde das Gespräch suchen müssen.

Größere Probleme habe der große Andrang am Felsenmeer mit sich gebracht. Auch als der Parkplatz zeitweise geschlossen war, hätten sich dort uneinsichtige Besucher aufgehalten. Später, als er wieder geöffnet wurde, „sind wir förmlich überrannt worden. Das hat mir schlaflose Nächte bereitet“, blickt er zurück auf zugeparkte Seitenstraßen. Mittlerweile sei die Lage wieder einigermaßen im Griff, nach dem einiger Anliegerstraßen für die Besucher gesperrt wurden. Er geht aber davon aus, dass der Ansturm auch weiter Thema sein wird.

Das Felsenmeer stelle indes nicht das einzige Problem dar, was Parken angehe. Auch unter Einheimischen häuften sich Konflikte, wenn einer die Haustür des anderen zuparke. Schnell seien die Streithähne dabei, im Rathaus anzurufen. „Man kann auch einfach mal mit dem Nachbarn das Gespräch suchen“, appellierte der Bürgermeister.

Wie stark die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Gemeindekasse sind, werde sich noch zeigen. Er gehe aber davon aus, dass die Hälfte der Gewerbesteuereinnahmen fehlen werde, etwa 700 000 Euro. Etwas besser sehe es bei der Einkommenssteuer aus, es gelte abzuwarten, wie sich dort die Einnahmen weiter entwickeln. Auch die Gewinnausschüttungen der Sparkasse fallen bekanntlich weg.

Die Gewerbesteuerausfälle würden aber aus einem Fonds, den das Land gebildet hat, teilweise kompensiert, Lautertal werde daraus 398 000 Euro erhalten. Ein Nachtragshaushalt müsse daher nicht gebildet werden. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020