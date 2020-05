Beim Aufbau des DRK engagiert

Elmshausen.Karl-Heinz Rauch hat in der vergangenen Woche seinen 80. Geburtstag gefeiert. Rauch hat sich vor allem in den 70er und 80er Jahren in der Kommunalpolitik in Lautertal, aber auch in den Vereinen eingesetzt.

Von 1977 bis 1983 war er im Gemeindevorstand und danach im Ortsbeirat Elmshausen aktiv. Im Mai 1981 wurde die DRK-Ortsvereinigung Lautertal gegründet. Vom ersten Vorstand wurde

...