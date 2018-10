Berater sollen im Rathaus helfen

Lautertal.Der Lautertaler Gemeindevertretung steht am Donnerstag, 18. Oktober, wohl wieder eine muntere Sitzung bevor. Noch bevor in die Tagesordnung eingetreten wird, werden die Gemeindevertreter Peter Hannewald (CDU) und Martin Grzebellus (LBL) persönliche Erklärungen abgeben.

Anschließend wird noch ein Einspruch der Grünen Liste gegen das Protokoll der Sitzung vom 16. August verhandelt werden. Sind die Fronten dann dermaßen geklärt, geht es mit den Sachthemen weiter.

LBL gegen Ordnungsamtsbezirk

Und da stehen noch einige Nachzügler aus der August-Sitzung zur Beratung an. Zunächst ein Antrag der LBL auf „Prüfung der Zusammenarbeit der Gemeinde Lautertal mit der Stadt Bensheim im Ordnungsamtsbereich“. Es geht allerdings weniger um eine Prüfung, als um eine Aufkündigung derselben, denn Ziel ist „eine eigenständige Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs mit verbesserten Bußgeldeinnahmen in der und für die Gemeinde Lautertal“. Der Zusammenarbeit werden vonseiten der Bürgerliste „skurrile Züge“ bescheinigt.

Fragen zur Wasserkommission

In einer Anfrage erkundigt sich die CDU-Fraktion nach Details zu den Pensionsrückstellungen für Mitarbeiter der Gemeinde, die in den Ruhestand gehen. Die LBL will wissen, wieso die Wasserkommission des Gemeindevorstandes seit fast einem Jahr nicht mehr getagt hat und wieso die Sicherung der Trinkwasserversorgung „nicht mehr im Fokus des Gemeindevorstandes“ steht.

Danach soll die zweite Änderung des Bebauungsplans Marienberg-Süd im Ortsteil Lautern beschlossen werden. Hier geht es um den Ausschluss sogenannter Vergnügungsstätten – Nachtclubs und Spielhallen beispielsweise – aus dem Plangebiet. Auslöser der Änderungsplanung noch zu Zeiten von Bürgermeister Jürgen Kaltwasser (SPD) war, dass wohl eine solche Einrichtung geschaffen werden sollte.

400 Stunden Hilfe im Jahr

Die Bensheimer Firma Eckermann und Krauß, die bereits mit Beginn der Finanzkrise in Lautertal bei der Haushaltsplanung mit ins Boot geholt wurde, soll nun einen dauerhaften Auftrag zur Erstellung und Kontrolle der Gemeindehaushalte bekommen. Für 89 000 Euro im Jahr (netto) sollen die Berater auch die Jahresabschlüsse erstellen und 400 Stunden im Jahr zur Beratung im Rathaus zur Verfügung stehen.

Der Einkauf externer Fachkenntnisse steht vor dem Hintergrund des personellen Aderlasses in der Finanzabteilung. Nachdem deren Leiter Mitte 2017 in den Ruhestand ging, hat auch seine Mitarbeiterin inzwischen die Gemeindeverwaltung verlassen. Bürgermeister Heun hatte bereits im Frühjahr angekündigt, dass dieses personelle Loch aus eigenen Kräften nicht gestopft werden könne.

Heun hat sich aber auch darauf festgelegt, in der Kämmerei künftig wieder mit eigenem Personal zu arbeiten. Während der Vertrag mit Eckermann und Krauß eine Laufzeit bis Ende 2019 vorsieht mit der Option der jährlichen Verlängerung, soll sich die Gemeindevertretung darauf festlegen, dass die Vereinbarung spätestens dann endet, wenn Lautertal aus dem Rettungsschirm-Programm des Landes Hessen entlassen wurde. Nach der aktuellen Planung könnte das ab 2021 der Fall sein.

Weniger Geld bei Jubiläen

Die Richtlinien für Ehrengaben an die Vereine sollen angepasst werden. Bei der Beratung des Haushaltsentwurfs 2018 war bereits über einen Verzicht auf solche Zuwendungen nachgedacht worden. So weit will der Gemeindevorstand nicht gehen, der gleichwohl der Gemeindevertretung nun aktualisierte Bestimmungen vorlegt.

Danach sollen die Vereine erstmals Geld bekommen, wenn sie ihr 50-jähriges Bestehen feiern. 150 Euro würden dafür gewährt. Anschließend bekämen sie alle 25 Jahre 200 Euro. Bislang wurde der erste Zuschuss bereits bei der Zehn-Jahr-Feier ausbezahlt (50 Euro).

Unmittelbar betroffen von der Neuregelung wären 2019 die Sängerlust Lautern sowie TSV Elmshausen und TSV Gadernheim. Ihnen stünden nach der alten Bestimmung je 300 Euro für Jubiläen zu. Nach der Neufassung der Richtlinien wären es nur noch 200 Euro.

Bauplätze im Alten Roth

Letzter Punkt der Tagesordnung ist ein Bebauungsplan für das Alte Roth in Reichenbach. Hier hatte ein Grundeigentümer bereits in den 90er Jahren Interesse, Wohnhäuser zu bauen.

Der Plan soll nun wieder aufgenommen werden, dazu würde eine Fläche an der Ecke Balkhäuser Straße / Graswiese zu Bauland umgewandelt. Die Planung muss nach einem Beschluss der Gemeindevertretung noch offengelegt werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 16.10.2018