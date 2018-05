Anzeige

Gadernheim."Realschulabschluss - wie geht es weiter?" Zu dieser Fragestellung kam Dominik Eckert von der Firma Reichenbacher Apparatebau zu Besuch in die Klasse 10 der Mittelpunktschule (MPS) Gadernheim. Eckert, selbst früher Schüler an der MPS ist Ausbildungsleiter in dem Unternehmen und stellte den Schülern der Realschulabschlussklasse den Betrieb und die Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung vor. Das mittelständische Unternehmen ist in der Feinblechbearbeitung international tätig.

Es bildet Konstruktionsmechaniker und auch kaufmännische Mitarbeiter aus. red/Bild: oh