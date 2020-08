Beratung zum Europaplatz

Lautertal.Der Bauausschuss der Lautertaler Gemeindevertretung kommt am Dienstag, 18. August, in der Lautertalhalle in Elmshausen zusammen. Beginn ist um 19 Uhr.

Zunächst geht es dabei um neue Elektroladestationen für die E-Mobilität und Car-Sharing in der Gemeinde. Dazu liegt eine umfassende Liste potenzieller Standorte vor.

Mit dem Antrag der Gemeindevertreter Günter Haas und Frank Maus zum Erhalt des Europaplatzes in Reichenbach befasst sich der Ausschuss anschließend. Im Zuge der Neuordnung des Destags-Geländes ist geplant, den Platz an der Ecke Nibelungenstraße / Auf der Steinaue als Baugelände zu benutzen.

Letzter Punkt ist der Antrag der LBL-Fraktion für ein Konzept zur Schaffung von mehr Parkplätzen am Felsenmeer und zusätzlicher verkehrslenkender Maßnahmen. red

