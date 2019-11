Beratungsbedarf zum Klima

Lautertal.Der Bau- und Umweltausschuss der Lautertaler Gemeindevertretung kommt am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr im Rathaus zusammen. Aus der vorigen Sitzung der Gemeindevertretung haben die Ausschuss-Mitglieder ein dickes Arbeitspaket mitgenommen.

Zunächst geht es um den Antrag der GLL zur Erstellung eines Klima-Konzeptes für die Gemeinde. Anschließend wird der GLL-Antrag zur Schaffung eines Ökopunkte-Kontos beraten werden. Außerdem geht es um den Antrag der Grünen Liste über Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben.

Die beiden letztgenannten Themenstehen im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Heidenäcker in Beedenkirchen. Dafür sollen die Ausgleichsmaßnahmen nachgeholt werden, aber nicht in Lautertal, sondern in Viernheim. Grund ist, dass die Gemeinde keine geeignete Ausgleichsfläche hat und auch keine Ökopunkte, die sie alternativ einsetzen könnte.

Zuschuss für Elektro-Roller?

Der Antrag der LBL-Fraktion zur Förderung von Elektro-Rollern für Jugendliche ist ein weiteres Thema der Sitzung, bevor Anträge der SPD zur Beratung anstehen. Dabei geht es zunächst um eine Verpflichtungserklärung, in der Gemeinde künftig Kohlendioxid-neutral zu wirtschaften.

Außerdem soll sich Lautertal bei einem Programm des Bundesverkehrsministeriums bewerben, mit dem die Wasserstoff-Technik für Verkehr und Energiegewinnung gefördert werden soll. Die Schaffung eines Umwelt-, Klima- und Naturschutzbeirates ist eine weitere Forderung der SPD, die bei der Ausschuss-Sitzung behandelt werden soll. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.11.2019