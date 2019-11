Bergweihnacht am zweiten Advent

Neunkirchen.Am zweiten Wochenende im Advent – 7. und 8. Dezember – wird in Neunkirchen die Bergweihnacht gefeiert werden. Das Programm steht. Nach Angaben der Organisatoren wurden über 40 Aussteller für die 23. Auflage des Weihnachtsmarktes gewonnen.

Für Kinder gibt es wieder das beliebte Christbaumschmücken am Samstag und sonntags den Engel- und Wichteltreff. Dazu dreht an beiden Tagen eine Dampfeisenbahn ihre Runden. Der Nikolaus mit seinen Gaben besucht die jüngsten Gäste an beiden Tagen und freut sich auf ganz viele Briefe von ihnen.

Zur Eröffnung wird der Posaunenchor der Kirchengemeinde auftreten. Die Kirche bietet am Samstag außerdem einen adventlich-musikalischem Gottesdienst. Sonntags wird in der Kirche der Chor Vocaic’n auftreten, außerdem die Akademie für Tonkunst.

Das Markt-Café ergänzt das kulinarische Angebot. Im Café Julia Schmidt wird es am Sonntag außerdem eine Lesung geben. Zwei traditionelle Innenhöfe werden öffnen und mit ihren Ausstellern das reichliche Angebot an kreativem und klassischem Kunsthandwerk – unter anderem in der Kunstscheune – ergänzen.

Die Gemeinde Modautal bietet einen Bus-Pendelverkehr an, der von Brandau über Lützelbach bis nach Winterkasten fährt. Die Parkplätze am Ortseingang von Lützelbach und an der Festhalle stehen auch zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019