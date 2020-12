Beschwerden über Hundekot und Pferdeäpfel

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal hat in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Beschwerden über Hunde verzeichnet. Nachdem bereits im vergangenen Jahr verstärkte Kontrollen der Verwaltung nötig gewesen waren, kündigte das Ordnungsamt nun erneut ein schärferes Vorgehen an.

In erster Linie geht es um Hundekot, der in der Landschaft zurückgelassen wird. Die Gemeinde verweist darauf, dass sie an fast 30 Stationen in den Ortsteilen kostenlos Kotbeutel zur Verfügung stellt, die aber anschließend im Müll entsorgt werden müssten. Hundekot stelle nicht nur ein Ärgernis dar, er sei auch eine Gefahr. So könne es bei Kühen zu Fehlgeburten kommen, wenn sie verunreinigtes Gras oder Heu fräßen.

Das Ordnungsamt werde wegen der gestiegenen Zahl an Meldungen über Probleme mit dem Hundekot in der nächsten Zeit kontrollieren und Hundehalter ansprechen. Im Zweifel seien Ordnungsgelder möglich, bei 25 Euro angefangen.

Auch Pferdehalter sind gefragt

Beschwerden gab es auch wegen der Verunreinigung von Straßen und Wegen durch Pferdeäpfel. Hier erinnert die Verwaltung daran, dass die Tierhalter dazu verpflichtet seien, die Straße zu reinigen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.12.2020