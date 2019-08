Besonderer Gottesdienst

Gadernheim.Am 8. September bebt in Gadernheim der Kirchberg. Das jedenfalls verspricht die Einladung, die von Pfarrerin Marion Mühlmeier und einem geheimnisvollen Vorbereitungsteam unter dem Titel „Kirchbergbeben“ als Flugblatt im Lautertal verteilt wird. Es geht dabei um einen ganz besonderen Sonntagsgottesdienst, der erst um 11 Uhr beginnt, damit zuvor noch Zeit zum Ausschlafen und gemütlichem Frühstücken bleibt. Und gleich nach dem Gottesdienst gibt es Mittagessen im Gemeindezentrum.

Das Thema lautet „Erfolg – ...erfolgt!“ Ganz genau verraten die Organisatoren nicht, wie dieses Motto umgesetzt wird. Den Logos auf dem Flugblatt nach geht es aber um Geld, Familie, Ausbildung und um eine Krönung. Die Veranstalter wollen die potenziellen Kirchgänger offensichtlich neugierig darauf machen, was sie an diesem Sonntag in der Kirche erwartet, und freuen sich auf zahlreiche Besucher. ppp

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.08.2019