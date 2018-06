Besuch in der Kirche der Ahnen

Trachtenträger des Verschönerungsvereins mit den Gästen aus Dänemark an der Kirche, vorne links der Vorsitzende der Kartoffeldeutschen, Axel Kramer. © Krichbaum

Reichenbach.Die evangelische Kirche in Reichenbach haben schon die Vorfahren der Kartoffeldeutschen gekannt. Als sie sich 1759 auf den langen Weg aus dem Odenwald nach Jütland in Dänemark machten, war der Bau gerade einmal elf Jahre alt – eingeweiht am 2. Juli auf Maria Heimsuchung, also vor 270 Jahren.

Die Nachfahren der Auswanderer zeigten sich beeindruckt von dem Gotteshaus und seinem gepflegten

