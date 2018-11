Besuch in der Walburgiskapelle

Gadernheim.Zu einer Wanderung im Ostertal trafen sich die Mitglieder des Odenwaldklubs (OWK) Gadernheim am Jarnacplatz in Gadernheim. Von dort aus ging es mit Pkw zum Abmarschort am Landgasthof Ostertal. Über schöne Wald- und Wiesenwege ging es zunächst in Richtung B 460. Nach deren Überquerung wanderte die Gruppe bergauf und vorbei am Kahlbergstein bis zur Walburgiskapelle.

Die Kapelle liegt oberhalb des Fürther Ortsteils Weschnitz und ist der heiligen Walburga, der Schutzpatronin des Weschnitztales, geweiht. Im Jahr 1671 wurde ein erster Bau nachgewiesen, 1815 wurde eine neue Kapelle errichtet. Mehr als hundert Jahre später wurde der bis dahin schlichte Bau erweitert.

Als Besonderheit gilt eine Walburgastatue aus dem 17. Jahrhundert, die in der Kapelle steht. Hinter der Kapelle steht ein steinerner Altar, an dem Gottesdienste unter freiem Himmel gehalten werden. Jedes Jahr am 1. Mai pilgern viele Christen aus dem Weschnitztal und Umgebung zum Gottesdienst.

Nach einer Besichtigung der Kapelle ging es abwärts zum Friedhof von Weschnitz. Gegenüber der B 460 führte der weitere Weg nach Ober-Ostern und zurück zum Ausgangspunkt der Tour. Im Gasthof wurde eine Rast eingelegt, bevor die Gruppe nach Gadernheim zurückfuhr.

Der Vorsitzende Werner Schmidt bedankte sich zuvor noch bei den Wanderführern Ingrid Konecny, Gretel Schmitt und Elli Ziegenfuß.

Die nächste Veranstaltung der OWK-Gruppe ist der Adventskaffee am 9. Dezember (zweiter Advent) ab 15 Uhr im Gasthaus Zur Linde in Gadernheim. Das Treffen dient der Geselligkeit und findet alle zwei Jahre in dieser Form statt. Zur vorweihnachtlichen Stimmung gibt es Kaffee und Kuchen. Gäste sind willkommen. ak

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018