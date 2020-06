Besucherlenkung am Felsenmeer wird verstärkt

Reichenbach.Die Gemeinde Lautertal reagiert mit verstärkten Kontrollen und Absperrungen auf das nochmals deutlich gestiegene Besucheraufkommen am Felsenmeer in Reichenbach. Kommen in normalen Jahren schon zwischen 150 000 und 200 000 Besucher im Jahr an das Naturdenkmal, so ist derzeit das Interesse nochmals größer.

Das liegt wohl auch an der Corona-Epidemie, in deren Folge Kurzurlaube über die verlängerten Wochenenden gestrichen wurden und wegen der zudem die Freibäder noch geschlossen sind. Die Schwimmbäder sind bei Sommerwetter die stärkste Konkurrenz zum Felsenmeer.

Die bereits geöffneten Freizeiteinrichtungen haben zudem wegen der Kontaktbeschränkungen Einlasskontrollen eingeführt. Das macht es wenig attraktiv, eine längere Autofahrt auf sich zu nehmen, um dann Gefahr zu laufen, in einer Warteschlange zu enden. Die Gefahr besteht am Felsenmeer nicht, allerdings ist das ohnehin bereits überlastete Parkplatz-Angebot den nochmals höheren Besucherzahlen nicht gewachsen.

Hoher Aufwand für Kontrolle

Bereits bei der Sperrung des Felsenmeers zu Beginn der Epidemie im März hatte die Gemeinde Sperrungen verhängt. Die Zufahrt zu den Parkplätzen und in die benachbarten Wohngebiete wurde untersagt, zeitweise wurde das auch mit Sicherheitsdiensten kontrolliert.

Mitte Mai wurde die Sperrung des Felsenmeers dann im Zuge von Lockerungen der Vorgaben vonseiten des Landes aufgehoben. Bürgermeister Andreas Heun hatte aber damals bereits signalisiert, dass auch der hohe Aufwand, die Sperrung durchzusetzen, ein Grund für die Entscheidung gewesen sei.

Heun sagte jetzt: „Der überaus starke Besucherverkehr und die damit einhergehenden Vorkommnisse am und rund um das Felsenmeer haben nicht nur unsere Feuerwehr mit mehreren Rettungseinsätzen, sondern auch die Mitarbeiter der Verwaltung sehr beschäftigt.“ Der starke Andrang vor allem am Pfingstwochenende habe die Gemeinde dabei nicht überrascht. Die Menschen suchten aufgrund fehlender Reisemöglichkeiten verstärkt nahe liegende Ausflugsziele auf. „Die Münchner suchen Erholung am Starnberger See, Menschen aus dem Rhein-Neckar-Raum fahren zum Felsenmeer“, so Heun.

„Fluch und Segen“

„Dabei ist der große Bekanntheitsgrad des Felsenmeers für unsere kleine Gemeinde Fluch und Segen zugleich. Werbung für den Naturpark brauchen wir schon lange nicht mehr. Unabhängig davon ist zu beobachten, dass das eigentlich als Naturpark konzipierte Gelände immer mehr durch die vielfältige, freizeitorientierte Nutzung zweckentfremdet wird“.

Ihm bereite aber besonders Sorge, dass einige Besucher bei der Parkplatzsuche und beim Parken selbst verantwortungs- und rücksichtslos seien. „Der Schutz der Anwohner muss für uns ganz klar an erster Stelle stehen. Daher werden wir in dieser Situation in diesem Jahr keine zusätzlichen Veranstaltungen am Felsenmeer genehmigen“, kündigte der Bürgermeister an.

„Es zeigt sich immer mehr, dass wir die Besucher mit den vorhandenen Kapazitäten an Parkplätzen nicht mehr aufnehmen können. Wir haben uns deshalb für die kommenden Wochen für einige Maßnahmen entschieden, die fortlaufend auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.“

Höhere Parkgebühren geplant

Die bisherigen Maßnahmen aus der Vergangenheit, zum Beispiel das Aufstellen von Absperrungen und Schildern und die weitergehenden Regelungen belasteten die Gemeindekasse. Um diese zusätzlichen Kosten zu kompensieren, bereite die Verwaltung eine weitere Erhöhung der Parkgebühren am Felsenmeer vor. „Der Impuls dazu kam aus den Reihen der Gemeindevertretung,“ sagte Andreas Heun. „Ich halte diesen Impuls für richtig und konsequent. Denn die Mehrausgaben dürfen nicht zulasten unserer Bürger gehen. Daher gehe ich davon aus, dass die gemeindlichen Gremien auch eine Erhöhung beschließen und mittragen werden“.

Die Parkgebühren am Felsenmeer sind dabei immer ein Politikum. Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald verfolgt eigentlich die Linie, dass die Parkplätze an den Ausflugszielen und naturkundlichen Orten kostenfrei sind.

Für das Felsenmeer wurde nach dem Bau des Informationszentrums eine Ausnahme gemacht, mit der Maßgabe, die Mittel aus den Parkgebühren zweckgebunden wieder am Felsenmeer einzusetzen. Dies war zunächst wegen der Finanzierung des Informationszentrums kein Problem, später wurden unter anderem Maßnahmen der Besucherlenkung und der Bau neuer Parkplätze damit finanziert.

2018 wurden die Preise bereits einmal angehoben. Seitdem zahlen Autofahrer fünf statt vorher drei Euro, für Busse werden 15 statt fünf Euro fällig. Auch Wohnmobile kosten seither: Acht Euro werden fällig. Die Fahrzeuge dürfen dafür bis zum Abend abgestellt werden.

„Wir erhoffen uns durch die in die Wege geleiteten Maßnahmen eine deutliche Verbesserung für die Anwohner des Felsenmeers“, sagte Bürgermeister Heun. Er sei sich aber auch dessen bewusst, dass nicht alle Probleme auf einmal gelöst werden könnten. „Sicher wird es immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten geben. Für konstruktive und sachliche Kritik stehen ich und meine Mitarbeiter aber jederzeit zur Verfügung.“

