Betrieb von Kindergärten geht nicht kostengünstiger

Lautertal.Der Lautertaler Gemeindevorstand sieht kein nennenswertes Einsparpotenzial bei der Kinderbetreuung. Auf Anfrage der Lautertaler Bürgerliste (LBL) berichtete Bürgermeister Andreas Heun, die Evangelische Kirche als Träger der Kindergärten sei offiziell zu diesem Thema angeschrieben worden, weil die Gemeindevertreter im Rahmen der Haushaltsberatung beschlossen hatten, nach Sparmöglichkeiten zu suchen.

Es gebe dafür aber keinen Spielraum. Die Kinderbetreuung sei gesetzlich geregelt, und von diesen Vorgaben könne die Gemeinde nicht abgehen. Die Vorgaben würden allerdings durch Gesetzesänderungen immer umfangreicher und immer teurer. Es sei aber auch im Interesse der Gemeinde Lautertal, dass gewisse Standards eingehalten würden. Die Kirche sei ein „erfahrener Partner mit hoher Qualität“, lobte der Rathauschef.

Zuschuss vom Land

In diesem Jahr werde es zu Fortbildungsmaßnahmen einen Zuschuss des Landes Hessen in Höhe von 50 000 Euro geben, so dass die Bilanz etwas besser ausfalle. Er gehe daher davon aus, dass trotz Lohnsteigerungen der Haushaltsansatz von rund 1,4 Millionen Euro ausreichen werde.

Für die von der Bürgerliste ins Spiel gebrachten Einsparmöglichkeiten in Höhe von 200 000 Euro sehe er aber keinen Spielraum, so Heun. Die Übertragung der Friedhofsverwaltung an den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) ist grundsätzlich möglich, berichtete Bürgermeister Heun auf eine weitere Anfrage der LBL hin. Allerdings sei es dazu erforderlich, zunächst die Daten bis zum Jahr 2006 zurück in ein vom KMB genutztes Computerprogramm einzupflegen. Das sei sehr aufwendig und derzeit in der Verwaltung nicht leistbar. Große Einsparmöglichkeiten ergäben sich durch die Auslagerung der Aufgaben nicht, kündigte Heun außerdem an.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.06.2019