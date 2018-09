Dunkelgrauer Quarzdiorit ist an und für sich kein allzu lebendiger Kollege. Der Bürstädter Tobias Rohatsch aber weiß, wie man ihm Leben einhaucht. Gut 35 Minuten dauerte die neue Ausgabe von „Felsenmeer in Flammen“. Der Termin hat sich von einem kleinen Beleuchtungsexperiment zu einer ausgefeilten Multimedia-Show entwickelt, die am Freitag und Samstag komplett ausverkauft war.

Bei der

...