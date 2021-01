So hatte sich Amir Mashayekh seine neue Arbeit nicht vorgestellt: Statt Trubels auf dem Schulhof und in den Klassenzimmern herrscht auch an der Mittelpunktschule (MPS) Gadernheim weitgehend Ruhe. Mit der Corona-Pandemie kamen Schulschließungen, später teilweise Öffnungen und Wechselunterricht. Die Schüler wurden in Gruppen eingeteilt und lernten abwechselnd von zu Hause aus und in den

...