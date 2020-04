Bilder laden jeden Abend zum Gebet ein

Gadernheim.Seit Mitte März beteiligt sich die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim an der Aktion „Licht der Hoffnung“. Wie auch in Reichenbach und Beedenkirchen läuten um kurz nach 19 Uhr die Glocken und laden zum Innehalten und zum Gebet ein. Wer möchte, kann dann zu Hause eine Kerze ins Fenster stellen.

Eine Kerze für jedes Anliegen

Pfarrerin Marion Mühlmeier geht jeden Abend um 19 Uhr in die Kirche. Vorher leert sie den Briefkasten für Gebetsanliegen, der unterhalb der Kirche am Parkplatz angebracht ist. Aber auch per Telefon, Facebook, Instagram und Whatsapp erreichen sie immer wieder Anliegen zur Fürbitte. „Ich freue mich sehr darüber, wenn Menschen sich bei mir melden und mich bitten, eine Kerze für sie anzuzünden und für sie und ihre Lieben zu beten“, sagt die Pfarrerin.

In der Kirche zündet sie zuerst die Osterkerze und die Altarkerzen an und schlägt die Bibel auf. Danach wird für jedes Anliegen eine kleine Kerze angezündet. Die Pfarrerin ordnet sie zu einem Hoffnungswort an, bevor sie zu beten beginnt. Jeden Abend postet sie ein Foto davon mit ihrem Gebet oder einem passenden Bibelvers auf Instagram, Facebook und in ihrem Whatsapp-Status.

Bibelverse an einer Wäscheleine

„Es gibt viele positive Rückmeldungen auf diese Aktion. Die Menschen sind froh, dass sie sich jemandem anvertrauen können und freuen sich über die allabendlichen Bilder, die zum Innehalten und zum eigenen Gebet einladen“, berichtet die Pfarrerin darüber, dass die Idee gut angenommen wird.

Ein Spaziergang zur Kirche lohnt sich. Immer noch stehen dort kleine Osterkerzen und Postkarten zum Mitnehmen bereit. Wenn man dann am Kindergarten über den Friedhof läuft, kann man am Kindergartenzaun eine Wäscheleine entdecken, an der Bibelverse oder Gebete zum Mitnehmen hängen, aktuell mit einem schönen Foto der Gadernheimer Kirche. red

