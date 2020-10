Bilder richtig bearbeiten

Reichenbach.Bei den meisten Foto-Besprechungen werden gelungene Fotos gezeigt. Der Foto-Amateur-Club (FAC) Reichenbach geht am Mittwoch, 21. Oktober, einen anderen Weg: Jeder bringt drei bis vier Fotos mit, mit denen er nicht zufrieden ist. Gemeinsam wird dann mit konstruktiven Vorschlägen und Tipps an der Verbesserung gearbeitet.

Während man zu analogen Zeiten den Film im Labor abgab und das fertig entwickelte Foto abholte, ist die „Dunkelkammer“ heute im Computer in einem Bildbearbeitungsprogramm. Bis zu einem gewissen Punkt können ausgefressene Lichter, abgesoffene Schatten, schiefe Horizonte und Farbstiche hier korrigiert werden. Bei der Bildbearbeitung gibt es immer mehrere Wege, um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Von den kostenlosen bis zu den sündhaft teuren Programmen ähneln sich jedoch die Bearbeitungsschritte in den Grundfunktionen, so dass man bei der Besprechung von den Ideen der anderen profitiert, egal welches Programm man selbst benutzt. Durch das gemeinsame Tüfteln am Foto kommt man so auf neue Ideen.

Der Clubabend ist im Saal des Gasthauses Zur Traube in Reichenbach und beginnt um 19.30 Uhr. Der Umzug vom Nebenzimmer in den Saal macht es möglich, große Abstände einzuhalten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.10.2020