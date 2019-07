Bis 2020 sollen neue Beamte ins Rathaus

Lautertal.Die SPD-Fraktion in der Lautertaler Gemeindevertretung will 2020 eine personelle Verstärkung in der Finanzabteilung im Rathaus erreichen. Ihr Vorsitzender Tobias Pöselt kündigte an, die sozialdemokratischen Gemeindevertreter würden in der Haushaltsberatung 2020 nicht mehr akzeptieren, dass dafür kein Beamter eingestellt werden soll.

Eine entsprechende Einschränkung hatte die LBL im vergangenen Herbst durchgesetzt. Danach sollten im Rathaus generell keine Beamtenstellen mehr geschaffen werden. Pöselt sagte, offensichtlich lasse sich auf dem Weg aber niemand finden. Es werde aber Zeit, dass die Gemeinde sich in der Finanzverwaltung besser aufstelle. Ziel müsse es sein, auch 2019 ein gutes Jahresergebnis zu erzielen. Dann werde 2020 die Entlassung aus dem Rettungsschirm-Programm des Landes möglich sein.

Uneinigkeit über Kredite

In der Folge müsse dafür gesorgt werden, dass Lautertal, weiterhin ausgeglichene Haushalte erwirtschafte, aber auch eine lebenswerte Gemeinde bleibe. Der gute Jahresabschluss 2018 – Lautertal hat über 1,3 Millionen Euro Überschuss erwirtschaftet – sei vor allem den Bürgern und den Gewerbetreibenden zu verdanken. Ihre Steuereinnahmen hätten das gute Ergebnis ermöglicht. Vorausgegangen seien „schwierige Entscheidungen“, die in der Gemeindevertretung aber gemeinsam getroffen worden seien.

Auch Beigeordneter Ferdinand Derigs verwies auf das gute Ergebnis. Außerdem habe die Gemeinde eine Haushaltsgenehmigung für 2019 erhalten, die nicht mit Auflagen versehen sei, sagte er. Die Verfügung des Regierungspräsidiums enthalte lediglich Hinweise, und die seien allgemeiner Natur. Für politische Debatten biete das Papier keine Grundlage. Gemeindevertreter Albrecht Kaffenberger sprach sich dafür aus, die anhaltende Niedrigzinsphase dazu zu nutzen, um die Infrastruktur in Ordnung zu bringen. Derzeit koste Geld kaum etwas.

SPD-Vorsitzender Wolfgang Hechler warnte dagegen vor einem Umlenken in der Finanzpolitik. Auch wenn Kredite derzeit billig seien, so sei die Gemeinde kaum in der Lage, sie wieder zu tilgen, bevor die Zinsen stiegen. Damit sei die Gefahr groß, dass die Kommune in die nächste Krise rutsche. tm

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.07.2019