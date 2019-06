Bis zu drei Bauplätze im Alten Roth

Reichenbach.Der Bauausschuss der Gemeindevertretung hat grünes Licht für weitere Bauplätze an der Balkhäuser Straße in Reichenbach gegeben. Das Gremium empfahl der Gemeindevertretung, den Bebauungsplan Im Alten Roth zu verabschieden. Mit der Planung werden bis zu drei Bauplätze geschaffen werden, und zwar schräg gegenüber der Einmündung der Graswiese in die Balkhäuser Straße.

Diskussion um die Dächer

Ein Antrag der Grünen Liste, weitere Festsetzungen zur Ausrichtung der Dächer zu machen, fand keine Mehrheit. Frank Maus hatte zuvor darauf hingewiesen, dass beim Bau von Pultdächern der First nicht zur Straße hin ausgerichtet werden sollte, damit die Häuser nicht zu wuchtig wirken. Dies hatte auch der Kreis Bergstraße im Rahmen seiner Stellungnahme zu der Planung angemerkt.

Planer Michael Schweiger sagte, selbst in dem Fall könnten die Häuser anhand der anderen Festsetzungen maximal 14 Meter hoch werden. Die übliche Höhe für zweistöckige Einfamilienhäuser sei zwölf Meter. Markus Bormuth (LBL) wies darauf hin, dass das Pultdach in dem Fall zur Sonnenseite und zum rückwärtigen Hang hin geneigt wäre. Das wäre sicher nicht die erste Option der Bauherren, weil damit die Häuser wenig Licht abbekämen. tm

