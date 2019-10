Blick auf den Dom

Elmshausen.In Fahrgemeinschaften startete die Wanderabteilung im TSV Elmshausen nach Hambach bei Heppenheim zum Startpunkt am Parkplatz In der Wasserschöpp. Das Wetter konnte nicht besser sein. Dem war es wohl zu verdanken, dass sich 40 Wanderer – darunter fünf Gäste – einfanden, um gemeinsam zur Rundtour zu starten.

Es ging direkt vom Parkplatz aus los, am Waldkindergarten vorbei in den Wald. Einen ersten kurzen Stopp hielt man am Amphibienteich Sparerrast. Dann ging es durch den sonnigen, herbstlichen Wald weiter bis zur Schutzhütte Helenenruhe.

Die dortige Pause wurde für einen Umtrunk und andere Leckereien genutzt. Anschließend wanderte die Gruppe weiter zur Starkenburg, an der Sternwarte vorbei und auf dem Kanonenweg entlang durch die Weinberge. Es bot sich von hier aus ein herrlicher Panoramablick auf Heppenheim, zur Freilichtbühne, auf den „Dom der Bergstraße“ sowie in die Altstadt.

Schon bald erreichten die Wanderer wieder Hambach und kehrten dort ein. Im Gasthaus wurde die Gruppe von drei weiteren Wanderern erwartet, die die Tour nicht hatten mitmachen können. Und so verbrachte die große Wanderschar gemeinsam eine gemütliche und gesellige Zeit bevor es wieder ins Lautertal zurück ging. red

